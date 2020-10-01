Между Екатеринбургом и Москвой запустили контрейлерный поезд

Фото: предоставлено ОАО «РЖД»

ОАО «РЖД» развивает новые маршруты контрейлерных перевозок (с использованием железнодорожных платформ, на которых устанавливают автомобильный прицеп или весь автопоезд). Сегодня, 30 сентября, состоялась торжественная загрузка платформы для первой контрейлерной отправки маршрутного поезда из Екатеринбурга. На терминале «C.I.T.» автомобильный полуприцеп с продукцией уральских предприятий закрепили на контрейлерной платформе. Вечером поезд с грузом отправится по железной дороге в Московский регион.

Ранее, 26 сентября, этот контрейлер в составе контейнерного поезда прибыл со станции Электроугли (Московская область, ТЛЦ «Восточный) на станцию Екатеринбург-Сортировочный Свердловской железной дороги и был доставлен в Кольцово для передачи грузополучателю.

Фото: предоставлено ОАО «РЖД»

Ускоренный контейнерно-контрейлерный поезд между Екатеринбургом и Москвой будет курсировать по специально разработанному графику. Расчетное время в пути – менее двух суток (41 час), что в среднем на четверть быстрее перевозки автомобильным транспортом при сопоставимой цене.

Предполагается, что на первом этапе сервис будет предоставляться на постоянной основе один-два раза в неделю. В перспективе в районе станции Аппаратная Свердловской железной дороги будет построен транспортно-логистический центр, ядром которого станет контейнерно-контрейлерный терминал с развитой инфраструктурой, позволяющей обслуживать одновременно несколько полносоставных поездов.

Сервис может быть востребован как крупными ритейлерами, так и частными автовладельцами. Новая технология позволит не только увеличить объемы перевозок железнодорожным транспортом, но и разгрузить автомобильный трафик, снизить воздействие большегрузных автомобилей на автодорожную инфраструктуру и экологию. Уменьшается вероятность ДТП, сокращаются расходы на ГСМ. Снимаются и другие вопросы: от нехватки водителей-дальнобойщиков до соблюдения требований законодательства, ограничивающих время нахождения за рулем.

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Контрейлерные перевозки подразумевают использование специальных железнодорожных платформ, на которых автофуры (или только полуприцепы, без тягача) следуют в составе ускоренного поезда. Технологический процесс включает загрузку фуры у грузоотправителя, доставку автотягачом к месту погрузки на платформу, транспортировку по железной дороге до станции назначения, и далее - в обратном порядке.