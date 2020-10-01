Денежный бумеранг: УБРиР улучшил условия по кешбэку карты «ПОРА»

Фото: предоставлено УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) сделал использование дебетовой карты «ПОРÁ» еще выгоднее для ее владельцев. Теперь для получения кешбэка достаточно совершить покупки по карте на сумму 5 000 рублей, чтобы гарантированно получить 1% кешбэк на все покупки. Кроме того, увеличилась максимальная сумма кешбэка, которую владелец карты может получить за месяц, — она составила 4 000 рублей.

Владельцы карты «ПОРÁ» по-прежнему каждый месяц могут выбирать в мобильном приложении одну из рубрик товаров и услуг и получать до 6% кешбэка за свои покупки. Теперь на выбор предлагается 16 рубрик, в их число на постоянной основе вошла промо-рубрика «Супермаркеты», которая подключается автоматически при оформлении карты.

«Мы изменили условия подсчета кешбэка карты «ПОРÁ», адаптировав ее под разные потребительские корзины. Снижение порога для его получения и увеличение максимально возможной суммы кешбэка позволит получать прибыль от трат по карте самым разным ее владельцам. Помимо того, мы получили много положительных отзывов о промо-рубрике «Супермаркет» и, пойдя навстречу клиентам, сделали ее постоянно доступной для выбора в мобильном приложении», – отмечает руководитель направления транзакционного бизнеса УБРиР Денис Дергачев.

Дебетовая карта «ПОРÁ» выпускается бесплатно и в течение первых 2 месяцев комиссия за обслуживание не взымается. По истечении этого времени необходимо совершать покупки по карте на сумму более 15 000 рублей в месяц, чтобы не платить за обслуживание. В противном случае его ежемесячная стоимость составит 99 рублей. Карта дает своему владельцу возможность накопления средств: если сумма покупок по ней превысила 30 000 рублей, то в конце месяца начисляется 1% на остаток на карточном счете. При покупках на более чем 60 000 рублей в месяц ставка увеличивается до 6%. Максимальный остаток для начисления процентов — 300 000 рублей.

Подать заявку на оформление карты и ознакомиться с подробными условиями по ней можно на сайте банка, а также в мобильном приложении и любом офисе УБРиР.