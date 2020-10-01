В Екатеринбурге тепло дали почти во всех домах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершается второй этап отопительного сезона. И если во время первого этапа тепло давали в объектах социальной сферы (детских садах, школах, больницах), то теперь батареи нагревают в жилых домах.

По данным управления ЖКХ администрации Екатеринбурга, на сегодняшний день в столице Урала к теплу подключены все школы, детсады, больницы и учреждения культуры. А также 99,8% всех домов.

- Необогретыми остаются несколько домов, где управляющие организации и ТСЖ по причине теплой погоды оттягивают сроки их подключения на последние дни, - объяснили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Также есть единичные случаи, когда батареи в домах не греют из-за локальных пусковых повреждений на сетях.