В Екатеринбурге из-за перекрытия путей трамваи пойдут по другим маршрутам

В Екатеринбурге изменится маршрут пяти трамваев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге строители в обоих направлениях временно закроют движение трамваев на улице Юлиуса Фучика до станции Вторчермет и Керамическая. Перекрытие будет действовать с 00:00 3 октября до 05:00 5 октября.

- Это связано с проведением планового переустройства перекрестка улиц Академика Шварца и 8 Марта, - уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – Строители просят граждан отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Из-за ремонта на два дня поменяется маршрут пяти трамваев и трех автобусов. Рассказываем подробнее.

№1: станция ВИЗ – Викулова – Белореческая – Радищева – 8 Марта – станция Южная;

№ 14: станция Эльмаш – Донская – Энтузиастов – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – проспект Космонавтов – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – станция Южная;

№ 15: станция 40 лет ВЛКСМ – Сыромолотова – Малышева – Гагарина – проспект Ленина – Московская – Радищева – 8 Марта – Южное трамвайное депо;

№ 25: станция Фрезеровщиков – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – проспект Космонавтов – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – станция Южная;

№ 27: станция Ботаническая – 8 Марта – Радищева – Московская – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Кушвинская.

Кроме того, во время ремонта автобусы №57 и №57А будут ходить по расписанию рабочего дня. А автобус №34 прекратит движение.