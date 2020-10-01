«Это наш старый знакомый»: на улицы Екатеринбурга вышел рыжий лис

Лис не в первый раз приходит на окраину Екатеринбурга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители микрорайона Солнечный в Екатеринбурге утром, 1 октября, заметили лиса, который уже не в первый раз приходит к новостройкам. Лис приходил сюда летом и в начале осени.
- Это наш старый знакомый - рыжий и мохнатый сосед из леса, - рассказывает житель Солнечного.
Ранее о подобных случаях ИА «Уральский меридиан» рассказывали жители микрорайона Широкая речка, квартала Суходольский и ЖК «Меридиан».
Специалисты не рекомендуют подкармливать животных из леса, так как это опасно и для людей, и для самих гостей из леса.