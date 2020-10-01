От коронавируса умерли еще четыре уральца Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Свердловской области официально подтвердились еще четыре смерти от коронавируса. Всего их в регионе уже 605. Кроме того, в сегодняшнюю сводку попали 157 новых случаев заражения. Больше всего – в Екатеринбурге (+87).

Общее количество подтвержденных случаев – 29311.

- Состояние 95 госпитализированных оценивается как тяжелое, 89 из них находятся в реанимации, в том числе 43 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 512. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Но есть и хорошие новости: за все время пандемии уральские медики вылечили 21878 человек. Только за сутки из больниц выписали 81 пациента.