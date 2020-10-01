Борцу, похитившему мужчину в центре Екатеринбурга, дали три года условно

Ринату Ахметову запрашивали пять лет колонии, однако суд смягчил наказание Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 1 октября, в Ленинском районном суде Екатеринбурга вынесли приговор Ринату Ахметову, которого обвиняют в похищении человека. В начале июля он вместе с товарищем по фамилии Черепанов похитил мужчину со стройплощадки на улице Шейнкмана. Тем же вечером потерпевшего нашли живым.

Сами похитители рассказали, что увезли свою жертву в лес, а затем отпустили. Кстати, Черепанову дали 3 года и 6 месяцев условно. При этом, гособвинитель запрашивал ему 5 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

- На стадии судебных прений гособвинитель попросил суд признать Ахметова виновным и назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Однако суд и в этот раз смягчил приговор, назначив 3 года условно с испытательным сроком три года. у прокуратуры есть 10 дней, чтобы изучить приговор и дать правовую оценку на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования.