Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Борцу, похитившему мужчину в центре Екатеринбурга, дали три года условно

Ринату Ахметову запрашивали пять лет колонии, однако суд смягчил наказание
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
КомментироватьОставить комментарий
Ринату Ахметову запрашивали пять лет колонии, однако суд смягчил наказание

Ринату Ахметову запрашивали пять лет колонии, однако суд смягчил наказание

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 1 октября, в Ленинском районном суде Екатеринбурга вынесли приговор Ринату Ахметову, которого обвиняют в похищении человека. В начале июля он вместе с товарищем по фамилии Черепанов похитил мужчину со стройплощадки на улице Шейнкмана. Тем же вечером потерпевшего нашли живым.

Сами похитители рассказали, что увезли свою жертву в лес, а затем отпустили. Кстати, Черепанову дали 3 года и 6 месяцев условно. При этом, гособвинитель запрашивал ему 5 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

- На стадии судебных прений гособвинитель попросил суд признать Ахметова виновным и назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Однако суд и в этот раз смягчил приговор, назначив 3 года условно с испытательным сроком три года. у прокуратуры есть 10 дней, чтобы изучить приговор и дать правовую оценку на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования.

Криминал