Уральцы сняли клип, посвященный донорам крови

Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге сняли клип, посвященный юбилею Службы крови Свердловской области. В этом году ей исполнилось 90 лет. Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, съемки заняли ровно месяц, работа шла на нескольких площадках.

Главными героями клипа стали ведущий радио «Пилот FM» Александр Морозов, актер Музкомедии Александр Копылов, защитник ХК «Автомобилист» Никита Трямкин, а также рэпер Максим Выгузов и певица Ольга Лунина.

- В основе гимна лежит человеколюбие, сострадание, гуманизм. Видеоклип получился ярким, оригинальным и поистине звездным, - рассказал глава станции Александр Орлов.

Песня, которая легла в основу клипа, называется «Мы с тобой одной крови». Это своеобразный гимн областной станции переливания крови. Автор музыки и слов – поэт и композитор Владимир Козырчиков, который регулярно сдает кровь и тромбоциты.

Ежегодно в Свердловской области переливают около 20 тысяч доз тромбоцитов. Сегодня станция обеспечивает кровью территорию с населением больше 4,5 миллионов человек.