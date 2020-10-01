В Нижнем Тагиле началась запись в детские лагеря на осень

Смену проведут с соблюдением правил безопасности Фото: Артем КИЛЬКИН

В Нижнем Тагиле с 1 по 7 октября открыта запись школьников в детские загородные лагеря на осенние каникулы.

Заполнить заявление на отдых ребенка можно на портале госуслуг или же на региональном сайте образовательных услуг. Есть возможность подать документы очно через МФЦ. Форма заявления есть на сайт Управления образования Нижнего Тагила. Об э том пишет портал TagilCity.ru.

В осенние каникулы школьники Нижнего Тагила смогут отдохнуть в загородных лагерях «Антоновский» и «Уральский огонек» с 1 по 8 ноября. Смены пройдут с соблюдением всех правил безопасности.