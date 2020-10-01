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На Урале наказали компанию по отлову собак после того, как животные покусали трехлетнюю девочку

Руководителю теперь грозит до пяти лет тюрьмы
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
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Бродячие собаки напали на трехлетнюю девочку

Бродячие собаки напали на трехлетнюю девочку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Свердловской области наказала предприятие Среднеуральска, занимающееся отловом бездомных животных, после того, как несколько собак покусали трехлетнюю девочку. На руководителя компании завели уголовное дело. Мужчина занимал руководящую должность с 2017 по 2019 года, однако, по факту, свои обязанности не исполнял и договор, соответственно, не заключил. И это привело к серьезному ЧП.

Так, в ЕДДС 11 и 15 января поступили две заявки на отлов собак, которые нападали на людей. Животные передвигались стаей. Но из-за того, что заключенного договора не было, заявки не обрабатывали и не передавались в компанию.

- В результате, 15 января на трехлетнюю девочку во дворе дома напала стая бездомных собак. Ребенку причинили множественные укушенные раны лица, исходом заживления которых стали множественные рубцы на лице, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело, заведенное на руководителя предприятия, передали в суд. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Криминал