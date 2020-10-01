В Екатеринбурге УК оштрафовали на 100 тысяч за плохую уборку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге специалисты Роспотребнадзора получили жалобу от жильцов дома на улице Бажова, которые рассказали, что в их доме УК провела очень плохую дезинфекцию подъездов. Как оказалось, средство, которым пользовались сотрудники, не соответствовало требованиям.

В итоге, на УК был составлен административный протокол, который позже передали на рассмотрение в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

- Решением суда УК признано виновным в совершении административного правонарушения и привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Управляющая компания пыталась оспорить решение, но его все равно оставили без удовлетворения.