На Среднем Урале включат сирены

Одновременная проверка системы оповещения пройдет во всех городах области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 2 октября, в рамках Всероссийской командно-штабной тренировки по гражданской обороне на территории всей Свердловской области состоится плановая проверка системы оповещения в случае возникновения ЧС.

Сирены во всех городах включат одновременно в 10:00. А в 10:35 специалисты, в рамках проверки, попробуют перехватить телеэфир.

- В период проведения технической проверки просим жителей не беспокоиться, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к технической проверке, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.