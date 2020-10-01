Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На Среднем Урале включат сирены

Одновременная проверка системы оповещения пройдет во всех городах области
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
КомментироватьОставить комментарий
Одновременная проверка системы оповещения пройдет во всех городах области

Одновременная проверка системы оповещения пройдет во всех городах области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 2 октября, в рамках Всероссийской командно-штабной тренировки по гражданской обороне на территории всей Свердловской области состоится плановая проверка системы оповещения в случае возникновения ЧС.

Сирены во всех городах включат одновременно в 10:00. А в 10:35 специалисты, в рамках проверки, попробуют перехватить телеэфир.

- В период проведения технической проверки просим жителей не беспокоиться, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к технической проверке, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.