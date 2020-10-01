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На екатеринбуржца оформили кредит на 1,3 миллиона

Сейчас аферистов ищет полиция
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
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На екатеринбуржца оформили кредит на 1,3 миллиона

На екатеринбуржца оформили кредит на 1,3 миллиона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телефонные мошенники продолжают обманывать жителей Екатеринбурга. На этот раз 26 сентября в полицию обратился 46-летний мужчина, который рассказал, что неизвестные оформили на его имя кредит на 1,3 миллиона рублей. В тот же день ему позвонили, якобы, сотрудники банка, который рассказали, что кто-то завел на него кредит, и сообщили, что эти деньги нужно срочно вернуть.

Они убедили мужчину обналичить средства и перевести их на указанные ими счета. После этого екатеринбуржец сообщил аферистам коды, которые пришли ему по смс, снял деньги через банкомат и перевел на счета мошенников.

- По окончании всех операций, когда с мужчиной никто не связался, он понял, что стал жертвой телефонных мошенников, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Сейчас полицейские устанавливают всех причастных к преступлению.

Криминал