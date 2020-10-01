Вторую очередь ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге построят к концу 2022 года

Фото: Айше Агекян в Instagram

К концу 2022 года ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге планирует грандиозное расширение – открытие второй очереди. Как рассказала управляющая центра Айше Агекян, на первом этапе проекта запланировано строительство отдельно стоящего здания площадью 13 тысяч «квадратов». На втором этапе специалисты реконструируют уже имеющиеся площади первой очереди.

- В процессе реконструкции в «Меге» откроются новый развлекательный кластер, мультифункциональный комьюнити-центр, кинотеатр, детские зоны и зоны отдыха, - рассказала управляющая. – Также планируется расширение существующего предложения магазинов и фуд-концепций.

Фото: Айше Агекян в Instagram

Площадь ТРЦ увеличится на 30%. Объем инвестиций в проект составит больше 4,5 миллиардов рублей.

Во время строительства второй очереди схема подъезда к «Меге» несколько поменяется, для водителей организуют дополнительную навигацию.

Фото: Айше Агекян в Instagram