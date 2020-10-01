К выходным похолодает: погода в Екатеринбурге на начало октября

К выходным начнет холодать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот уже несколько дней жители Екатеринбурга греются в лучах теплого осеннего солнца. Такую аномальную для конца сентября погоду можно смело назвать «бабьим летом». Но долго радоваться, к сожалению, не придется: уже к выходным температура начнет стремительно падать. Рассказываем подробнее прогноз синоптиков Уралгидрометцентра на начало октября.

В четверг, 1 октября, тепло еще подержится в столице Урала. Днем ожидается +17…+19. Будет переменно облачно и без осадков. Ветер неустойчивый слабый.

В пятницу, 2 октября, температура чуть-чуть спадет – до +16. Зато будет ясно и без осадков. Ветер неустойчивый слабый.

В субботу, 3 октября, начнет холодать. Днем столбики термометров опустятся до +11…+13. Ожидается переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер северный 4-9 м/сек.

В воскресенье, 4 октября, похолодает до +5. Днем будет ясно и без осадков. Ветер северный 4-9 м/сек.