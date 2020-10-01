Почему медведи стали чаще выходить к людям: отвечает уральский чиновник

Фото: Александр Катаев в Instagram

В последние пару месяцев жители разных уголков Свердловской область с беспокойством стали замечать рядом со своими домами и магазинами хищников. Чаще всего полакомиться чем-нибудь вкусненьким выходят медведи – они бродят по улицам до тех пор, пока егеря не прогонят их обратно в лес или не застрелят.

Практически у всех сейчас только один вопрос: «Почему в последнее время медведи так активизировались?». На него решил ответить заместитель главы администрации ГО Краснотурьинск Александр Катаев. На своей странице в Instagram он ведет небольшой «дневник натуралиста», в котором фиксирует на фото и видео появления медведей в коллективных садах.

- Появлению медведей на территории коллективных садов, как правило, способствует поведение самих садоводов. Буквально вчера наблюдали картину, как на компостную кучу, в трех метрах от следов ночного посетителя, выкинули пару булок хлеба, - написал чиновник.

По его словам, на соседней улице того же сада местные жители каждый вечер насыпают медведю по ведру яблок, «чтобы он яблоню не ломал». И так, подкармливая диких животных, они приучают их ходить в огороды.

- Неоднократно разъяснялись очевидные вещи. Прикармливая диких животных, приучая их к этакой «халяве», притупляя боязнь человека, зверю оказывается «медвежья услуга», а для рядом находящихся людей создается реальная опасность жизни! – заключил Александр Катаев.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что медведей видели в Березовском, в Реже, в Североуральске и ряде других небольших поселков. Большинство животных застрелили егеря.