В садах под Екатеринбургом вспыхнули три дачных домика

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Минувшим вечером в коллективном саду «40 лет Октября», что под Екатеринбургом, произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 18:55 о том, что там вспыхнул дачный дом. На место выехали 24 спасателя на семи спецмашинах.

- Плотная застройка способствовала быстрому распространению огня на надворные постройки и два соседних садовых дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Тушение осложнялось удаленностью водоисточников.

В итоге, спасатели организовали подвоз воды с расстояния в 2,5 километра. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Побороть огонь удалось лишь к 21:55. К счастью, все обошлось без пострадавших. Сейчас пожарные дознаватели выясняют причину возгорания.