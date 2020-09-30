ВТБ открыл кредитную линию на 12,9 миллиарда рублей для строительства ЖК Hide

Фото: предоставлено ВТБ

ВТБ предоставил финансирование для строительства нового проекта жилой недвижимости от MR Group – ЖК Hide, который расположен рядом с Кутузовским проспектом в Москве. Общий объем кредитных средств составляет 12,9 млрд руб. Проект реализуется УК Доминанта совместно с MR Group.

Роман Антощенков, заместитель руководителя Дирекции «Недвижимость, строительство и девелопмент» банка ВТБ, отметил: «ВТБ является одним из ведущих игроков на рынке финансирования жилой и коммерческой недвижимости в Москве, у нас большое портфолио как реализованных, так и строящихся объектов. Сейчас мы работаем с более чем 140 застройщиками, которые с помощью экспертизы банка ВТБ реализуют более 200 проектов общей площадью свыше 6,7 млн.кв.м. Опыт работы с таким широким кругом клиентов позволяет нам подобрать оптимальную стратегию финансирования для каждого проекта, что в свою очередь является залогом реализации качественных объектов в срок».

Ирина Дзюба, заместитель генерального директора MR Group, сказала: «Сегодня одним из важнейших факторов, влияющих на выбор жилой недвижимости, является репутация девелопера, стабильное финансирование проекта и ценообразование. Поэтому надежность банка и условия сотрудничества с девелоперами напрямую влияют на востребованность проектов у покупателей».

Жилой комплекс Hide строится в зеленой зоне на западе Москвы рядом с рекой Сетунь. Он будет состоять из трех 41-этажных небоскребов, общая площадь квартир составит 55,5 тысяч м2. Планируется 837 лотов площадью от 43 до 108 кв.м с потолками высотой 3,5 метра, на верхних этажах башен расположатся пентхаусы с 5,2-метровыми потолками и панорамными видами на город.

Три башни WestDale, RiverSide и ParkLane функционально объединены центральным фойе с лобби-баром, оформленным по проекту международной студии дизайна и архитектуры Sundukovy Sisters S+S. Подземный паркинг Hide рассчитан на 634 машиноместа и 21 место для мотоциклов. Ввод ЖК Hide в эксплуатацию намечен на 1-й кв. 2023 года.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).