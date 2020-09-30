Столкнулись пять машин: на ЕКАД в массовой аварии пострадали три человека

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 18 километре ЕКАД сегодня вечером произошла массовая авария из пяти автомобилей. Все машины ехали в попутном направлении. Как рассказали в ГИБДД, водитель Газели двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Берёзовского, столкнулся с попутными автомобилями: грузовой автомашиной с полуприцепом, автомобилем Газель, автомобилем Toyota и манипулятором.

В ДТП пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля Toyota. Также травмы получил водитель Газели, который, по данным госавтоинспекторов, спровоцировал ДТП.

- Сотрудниками ГИБДД, прибывшими на место происшествия, проводятся все необходимые процессуальные действия, замеры, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. По факту ДТП ведется дознание.

На дороге из-за аварии образовалась пробка. Сотрудниками на месте происшествия организовано реверсивное движение.