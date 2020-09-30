На Урале мужчина избил двух котов металлической кочергой

Мужчину отправили на три с половиной года в исправительную колонию строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Алексея Кромзина, избившего до смерти двух котов своей матери. Как рассказали в прокуратуре, мужчину признали виновным по статье «жестокое обращение с несколькими животными, в целях причинения им боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшее их гибель».

- 16 января 2020 года в период с 10 до 13 часов 10 минут Кромзин в состоянии алкогольного опьянения, находясь по месту своего жительства, их хулиганских побуждений, пренебрегая нормами общественной морали и нравственности, нанес не менее трех ударов металлической кочергой по голове и телу двух котов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Питомцы по кличке Яша и Мармыш погибли на глазах хозяйки. В суде уралец признал свою вину лишь частично, отрицая в своих действиях жестокость и хулиганские намерения. Он объяснил, что избил животных так как они ему мешали.

Тугулымский районный суд Свердловской области назначил Алексею Кромзину наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.