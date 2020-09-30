Первый киносериал о тайне Перевала Дятлова выйдет этой осенью

Фото: предоставлено ТНТ

Телеканал ТНТ покажет первый художественный киносериал о тайне Перевала Дятлова. Он выйдет этой осенью. Как рассказали в пресс-службе телеканала, создателям удалось получить доступ к закрытым материалам дела 1959 года и материалам доследования 2000-х годов. Также они детально изучили дневники погибших студентов. Поэтому они заявляют, что сериал прольет свет на главную мистическую тайну СССР. Зрителям покажут не только сам трагически завершившийся поход, но и последующее за ним расследование трагедии майором КГБ Олегом Костиным.

Фото: предоставлено ТНТ

- Мы старались максимально точно следовать документам и дневникам, но иногда нам приходилось что-то домысливать, потому что художественная правда важнее. По ходу следствия наш главный герой майор КГБ Олег Костин изучает все основные версии трагедии, постепенно отсекая их в силу тех или иных неувязок, - рассказал Евгений Никишов - режиссер сериала. -Таким образом наш проект можно назвать антологией всего, что известно об истории перевала Дятлова. В развязке зритель получит ответ на главный вопрос-что случилось со студентами в ночь на 2-е февраля 1959 года на горе Холатчахль.

Как рассказали создатели сериала, кастинг на группу Дятлова был очень сложным. Актеры должны были не только иметь портретное сходство, но и быть романтиками, по типу героев советских фильмов 50-х-60-х.

Сериал покажут не только в России - он был куплен компанией Beta Films. В ноябре в рамках основной конкурсной программы Женевского кинофестиваля состоится мировая премьера сериала.

Напомним, что в июле эксперт-юрист Андрей Курьяков на пресс-конференции в редакции «Комсомольской правды» озвучил итоги прокурорской проверки и назвал причину гибели туристов группы Дятлова в 1959 году. Об этом можно прочитать здесь.