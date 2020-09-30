Клиенты ВТБ открывают накопительные счета чаще вкладов

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Банк ВТБ фиксирует рост интереса клиентов к накопительным счетам. Если в первом полугодии на них приходилась половина открываемых новых сберегательных продуктов, то в сентябре данный показатель достиг 70%.

Количество новых накопительных счетов впервые превысило количество новых депозитов в июле текущего года. В августе тренд продолжился с ростом доли накопительных счетов примерно до 60% по количеству, а в сентябре – уже до 70%.

Во втором полугодии клиенты ВТБ ежемесячно открывают в среднем порядка 200 тыс. накопительных счетов, а в сентябре, только за три неполные недели, было открыто свыше 150 тысяч. Классические депозитные продукты выбирают сегодня менее трети клиентов.

Наиболее популярны накопительные счета по сравнению со вкладами среди молодых людей в возрасте до 30 лет: этот инструмент в сентябре выбрали порядка 90% молодых клиентов. Приверженность классическим вкладам чаще демонстрируют представители старшего поколения в возрасте свыше 65 лет: в этой категории клиентов количество новых накопительных счетов впервые превысило количество новых вкладов только в сентябре этого года.

«Рост популярности накопительных счетов объясняется желанием клиентов иметь деньги всегда «под рукой», выгодными ставками по продукту, широким перечнем дополнительных опций и возможностью управления счётом дистанционно с помощью мобильного приложения. Наши клиенты проявляют высокий интерес ко всей линейке сберегательных и инвестиционных продуктов банка, поэтому большая часть средств остается в периметре ВТБ. Всего объем привлечённых банком средств физических лиц, без учета инвестиционных продуктов, составляет уже 4,34 трлн рублей», - комментирует Мария Воронина, заместитель руководителя управления «Сбережения» ВТБ.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).