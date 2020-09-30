Ледовый городок на площади 1905 года Екатеринбурга будет посвящен сказке «Волшебник изумрудного города»

Екатеринбург начал готовиться к строительству главного Ледового городка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня, 30 сентября, рассказал, не отменит ли город подготовку к строительству ледового городка на площади 1905 года из-за распространения коронавируса.

- У нас были предложения, что давайте все остановим, лампочки потушим и скажем «Все». Но тогда такое ощущение, что «Все» возникнет у маленьких горожан и они с ним вырастут, а это очень плохо. Поэтому Елка будет, - сказал Александр Высокинский. - Мы считаем, что независимо ни от чего елка в городе быть должна. Праздник должен быть. 170 тысяч у нас школьников. Посчитаете легко количество наших деток, кто ждет Нового года и в школу еще не пошел. Им сложно объяснить про COVID-19. Нужно каждому ребенку и родителю дать возможность прийти и создать этот праздник.

Также глава города рассказал, какой будет тема Ледового городка. В этот раз на площади 1905 года для детей устроят сказку.

- Выдам идею, с которой идем к ледовому городку - «Волшебник изумрудного города». Все будем делать в рамках такого подхода, - добавил мэр Екатеринбурга

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