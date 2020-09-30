Уберут ли парковку с площади 1905 года: отвечает мэр Екатеринбурга

В будущем парковку для машин могут разместить под площадью 1905 года на нижних уровнях, которые появятся после реконструкции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На пресс-конференции, которую провел сегодня, 30 сентября, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, глава города высказался о том, можно ли убрать автомобильную парковку с площади 1905 года и превратить саму площадь в сквер.

- Считаю, что у каждого города должна быть своя площадь, - сказал Александр Высокинский. - Никто ведь не обсуждает создание парка или сквера на Красной площади, которая напрямую связана с историей нашей страны. Площадь 1905 года также напрямую связана с историей нашей страны. Она на сегодня в брусчатке. Это открытое пространство. То что нужно со временем убирать с нее парковку или, может, делать парковку на "-1" или "-2" уровне, да это можно посмотреть в рамках реконструкции – в рамках того, что мы будем делать при строительстве метро, когда там появятся пересадочные станции. Но создать еще один сквер и при этом у города исчезнет площадь… Не знаю. Моя позиция, что площадь нам нужна.

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