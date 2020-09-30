Самолеты из Кольцово в Воронеж, Ноябрьск и Оренбург будут летать в два раза чаще

Рейсы запускает авиакомпания Red Wings Фото: Алексей БУЛАТОВ

В расписании международного аэропорта Кольцово уже в октябре в два раза увеличится число рейсов в Воронеж, Ноябрьск и Оренбург. Улететь в эти города можно будет на новом самолете Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings.

В Ноябрьск перелеты запланированы с 9 октября трижды в неделю: по понедельникам, пятницам и воскресеньям. Из Екатеринбурга вылет назначен на 07:15, из Ноябрьска – в 10:10 по местному времени. Время в пути – чуть меньше двух часов.

В Воронеж можно будет улететь с 10 октября также три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Кольцово – в 06:50, из Воронежа – в 08:25 местного времени. Время в пути – 2 часа 35 минут.

В Оренбург рейсы назначены с 15 октября: по вторникам, четвергам и субботам. Из Екатеринбурга по вторникам – в 16:50, по четвергам и субботам – в 15:50.