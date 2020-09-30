Шок, раны и переломы: на Среднем Урале грузовой поезд сбил бабушку

Женщина выжила Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 29 сентября в транспортную полицию Екатеринбурга позвонила дежурная по станции «Звезда», которая рассказала, что произошел несчастный случай. На седьмом километре перегона «Аппаратная – Звезда» грузовой поезд сбил 74-летнюю пенсионерку. Она, к счастью, выжила – ее срочно госпитализировали в больницу.

- У потерпевшей, находившейся в травматическом шоке, имелись раны и переломы. Сейчас она находится на лечении в одной из городских больниц, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции по УрФО.

Машинист поезда рассказал, что во время движения по кривой заметил женщину, которая шла по обочине пути. Он просигналил ей и экстренно затормозил, но это не помогло.