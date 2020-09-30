Мэр Екатеринбурга назвал сумму, которую потерял город из-за коронавируса

Мэр назвал сумму, которую город потерял из-за пандемии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за пандемии коронавируса бюджет Екатеринбурга в 2020 году потерял полтора миллиарда рублей. Из-за этого часть трат на городские нужды пришлось сократить.

- Порядка 1,5 миллиардов рублей не досчитались. К концу 2020 года эта сумма может увеличиться. Часть объектов пришлось остановить, - рассказывает Глава Екатеринбурга Александр Высокинский. – Резко сократили объемы по граниту для благоустройства. Хотя в этом году его уже научились нормально укладывать.

При этом мэр Екатеринбурга уточнил, что строительство или ремонт ни одного крупного объекта в городе из-за пандемии не остановлено.