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Мэр Екатеринбурга назвал сумму, которую потерял город из-за коронавируса

К концу 2020 года эта цифра подрастет
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Мэр назвал сумму, которую город потерял из-за пандемии

Мэр назвал сумму, которую город потерял из-за пандемии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за пандемии коронавируса бюджет Екатеринбурга в 2020 году потерял полтора миллиарда рублей. Из-за этого часть трат на городские нужды пришлось сократить.

- Порядка 1,5 миллиардов рублей не досчитались. К концу 2020 года эта сумма может увеличиться. Часть объектов пришлось остановить, - рассказывает Глава Екатеринбурга Александр Высокинский. – Резко сократили объемы по граниту для благоустройства. Хотя в этом году его уже научились нормально укладывать.

При этом мэр Екатеринбурга уточнил, что строительство или ремонт ни одного крупного объекта в городе из-за пандемии не остановлено.

Строительство и ремонт