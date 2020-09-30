Итоги первого набора акселератора УБРиР: банк запустил десять пилотных проектов со стартапами

Фото: предоставлено УБРиР

29 сентября в Екатеринбурге прошел заключительный этап первого акселератора Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), организованный в партнерстве с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ).

Заявки на участие в акселераторе подали 442 технологические компании из 12 стран: России и стран СНГ, США, Франции, Италии, Иордании и Эстонии.

Программу прошли 10 стартапов, которые на протяжении 4 месяцев реализовывали пилотные проекты в подразделениях банка. За каждый пилотный проект стартапы получили до 500 тыс. рублей.

Среди пилотов — проект по сокращению времени на операционные процессы сопровождения ипотечных заявок. Благодаря стартапу «Биорг» банк в три раза быстрее обрабатывает первичную документацию для ипотечных сделок и заводит новые документы в систему. Решение стартапа Speech Analytics помогает банку при минимальных затратах анализировать 100% обращений в месяц, не упуская ни одного. Компания занимается анализом голосовых записей и звонков call-центра и заменяет работу 313 сотрудников отдела контроля качества.

Несколько компаний: Datafuel и «Турбоконтракт» за акселератор успешно реализовали по два пилотных проекта с разными департаментами банка.

Первый акселератор УБРиР и ФРИИ завершился Demo Day, на котором стартапы представили совместно с бизнес-заказчиками результаты пилотных проектов. По итогам презентаций жюри в составе президента банка и членов правления банка определит решения, которые будут масштабированы в УБРиР в 2021 году.

«Для УБРиР акселератор — первый опыт системной работы с инновациями. До его запуска с ФРИИ пилотирование технологий в банке происходило точечно, что, конечно, не так эффективно, как централизованное системное управление ими. Опыт проведения акселератора признан положительным. Мы не только нашли технологии, которые на деле подтвердили свою эффективность в наших бизнес-процессах, но и проверили множество гипотез, а также получили полезные инсайты. Работа в области поиска и внедрения инноваций, позволяющих улучшить обслуживание клиентов, оптимизировать процессы и повысить эффективность работы банка, будет продолжена. Это будет наш следующий шаг в направлении повышения технологичности УБРиР», — подчеркивает директор департамента развития информационных технологий УБРиР Сергей Щербинин.

«Ключ к успеху корпоративных акселераторов — технологический аудит компании, который выявляет реальные потребности бизнеса в решениях стартапов. Вместе с командой УБРиР мы провели большую работу, она помогла определить точки роста компании. Мы точно знали, что мы ищем, и на этапе интеграции стартапов все стороны были максимально заинтересованы в качестве пилота. Такой вовлеченности могут позавидовать многие компании. Для нас проект с УБРиР стал образцовым», — отмечает руководитель направления корпоративных программ ФРИИ Ирина Тарасова.

10 стартапов Demo Day акселератора УБРиР:

1. «Турбоконтракт» (Москва) — конструктор документов.

2. Ainerics (Москва) — анализ изображений с камер видеонаблюдения.

3. Speech analytics (Москва) распознает звонки, преобразуя информацию в текст.

4. Abanking digital office (Екатеринбург) — сервис для создания цифрового офиса банка.

5. Torus advisors (Москва) определяет структуру расходов и оптимизирует ее.

6. Heedbook (Екатеринбург) — анализ видео- и аудиопотока с рабочего места сотрудника для улучшения процессов продаж и обслуживания.

7. Wehire.ai (Москва) повышает эффективность найма сотрудников.

8. «Биорг» (Москва) — сервис распознавания изображений и оцифровки документов.

9. Datafuel (Москва) — инструмент маркетинга и CRM-продаж для персонализации общения с клиентами.

10. Intellectdialog (Москва) — платформа для автоматизации взаимодействия с клиентами в мессенджерах.