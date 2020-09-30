Медикам скорой помощи в Екатеринбурге подарили 40 тысяч СИЗов

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Медикам станции скорой помощи имени В. Ф. Капиноса подарили больше 40 тысяч средств индивидуальной защиты. Бригады получили порядка 12 тысяч одноразовых перчаток, 19 тысяч масок, 1,5 тысяч защитных экранов, 550 костюмов с бахилами, около пяти тысяч респираторов и 250 литров антисептиков.

Пожертвование сделали представители Общественного народного фронта, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

- С учетом этой поставки, помощи других благотворителей и средств индивидуальной защиты, которые закупила наша станция ранее, скорая помощь Екатеринбурга обеспечены СИЗами до Нового года, - рассказал заместитель главврача станции скорой помощи Екатеринбурга Евгений Рузанов.

По его словам, если будет резкий скачок пациентов с коронавирусом, может встать вопрос о дополнительной закупке СИЗов в декабре, но не раньше.

Напомним, на сегодняшний день в Екатеринбурге на вызовы к возможным ковидным пациентам ездят бригады только двух подстанций скорой помощи. На них работают, в общей сложности, 23 бригады медиков. Другие перенаправили на текущие вызовы.