Гриша в тумане: в Екатеринбурге появился гигантский белый медведь в кольцах

Фото: пресс-служба фестиваля «Стенограффия»

В Екатеринбурге, у «Ельцин Центра» появился гигантский белый медведь, разрисованный черными кольцами. Это новый арт-объект художника Андрея Бартенева в рамках фестиваля паблик арта «ЧӦ». Как рассказали организаторы, чтобы установить медведя, художнику и его помощникам потребовалось около суток. Весит мишка 1,5 тонны, а все деревянные конструкции собирались вручную.

Андрей Бартенев – художник с мировой известностью. Он известен своими фантастическими художественными экспериментами. Он рассказал, что образ мишки пришел к нему из детства:

Фото: пресс-служба фестиваля «Стенограффия»

- Я родился в Норильске. И когда мне было пять лет, нас, детей, оставшихся на комариное лето на полуострове, детский сад повез в профилакторий, где проживало всего три животных в зоопарке: северный олень, обезьянка и полярный медведь, - рассказал художник. – Белый медведь произвел на меня ошеломляющее впечатление – так что с тех пор я рисую, леплю, строю своих белых медведей и рассылаю их в города по всей планете. Все мои медведи улыбаются!

У белого мишки есть имя – Гриша. А узоры, нарисованные на нем, на самом деле цепь баранок.

Фото: пресс-служба фестиваля «Стенограффия»