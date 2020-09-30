Из-за тумана самолеты вместо Челябинска массово садятся в Екатеринбурге

Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Утром 30 сентября густой туман накрыл не только Свердловскую область, но и соседние с ней уральские регионы. Из-за плохой видимости аэропорт Баландино в Челябинске временно не смог принимать прилетающие самолеты. Их было решено направить в Екатеринбург.

- Воздушные суда, выполняющие рейсы NWS 158 из Симферополя, С7-1141 из Москвы (Домодедово), SPM -6461 из Санкт-Петербурга, 249 авиакомпании Азимут из Ростова, ЮВТ -287 из Волгограда, 5N-527 из Санкт-Петербурга, осуществили посадку в аэропорту Кольцово, - рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В связи с этим ведомство организовало мониторинг соблюдения прав пассажиров.