Притормозите! К концу года на свердловских трассах поставят еще 372 камеры

Камеры будут установлены, в основном, в небольших городах Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

К концу года на дорогах Свердловской области установят еще порядка 372 комплексов фотовидеофиксации. Камеры установят в Новой Ляле, Нижней Туре. Алапаевске, Красноуфимске, Полевском и других муниципалитетах. Сейчас пока камеры установлены только в крупных городах.

- Пока на дорогах области работают 365 комплексов фотовидеофиксации, 178 из них – стационарные и 187 – передвижные, - рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев. – Они установлены на наиболее аварийных участках, которые были определены совместно с ГИБДД.

По его словам, в этом году Госавтоинспекция выявила 33 места, в которых чаще всего происходили аварии. Большая часть из них уже оборудована камерами. До конца года осталось «завесить» еще семь опасных участков.

Комплексы фиксации выявляют нарушения скоростного режима, правил проезда перекрестков и жд переездов, а также выезды на встречную полосу.