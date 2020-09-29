Выскочил из-за стоящих машин: в Екатеринбурге Chery Tiggo сбил семилетнего мальчика

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге напротив дома № 95 по улице Шефской около 16:50 водитель Chery Tiggo наехала на семилетнего мальчика. Женщина рассказала сотрудникам ГИБДД, что на полосе встречного движения образовался затор и ребенок выскочил неожиданно из-за стоящих автомобилей.

- Предварительно установлено, что водитель, автомашины Chery Tiggo, при движении по улице Совхозная со стороны проспекта Космонавтов в направлении улицы Шефской допустил наезд на ребенка - пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства в неположенном месте из-за стоящих транспортных средств, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

За рулем автомобиля находилась 38-летняя женщина, имеющая стаж управления транспортными средствами 13 лет. Ребенка госпитализировали в больницу с переломом правого бедра . Мама мальчика объяснила, что ребенок гулял во дворе, а потом решил сходить в продуктовый киоск через дорогу.

Материалы по факту ДТП передадут в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения законных представителей пострадавшего к ответственности за ненадлежащее воспитание и постановки семьи на профилактический учет.