Долгожданная встреча: члены экипажа «кукурузного рейса» встретились после аварийной посадки

Фото: Instagram Дамира Юсупова

Члены экипажа «кукурузного рейса» U6-321 встретились под Екатеринбургом. Встреча прошла в конном клубе «Белая лошадь». Фотографии в своем Instagram выложил летчик-герой Дамир Юсупов.

- Долгожданная встреча нашего экипажа состоялась! Были очень рады собраться снова вместе, - написал Дамир Юсупов в своем блоге.

15 августа 2019 года летчики Дамир Юсупов и Георгий Мурзин совершили экстренную посадку самолета «Уральских авиалиний» прямо в кукурузном поле в Подмосковье - в двигатель во время взлета попали птицы. Самолет выполнял рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь. На борту находились 233 пассажира и семь членов экипажа. Никто из них не погиб.

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