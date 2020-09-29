ЕВРАЗ направил более 280 миллионов рублей на подготовку ТЭЦ НТМК и Качканарского ГОКа к отопительному сезону

Вид на ТЭЦ ЕВРАЗ НТМК Фото: предоставлено ЕВРАЗ

ЕВРАЗ направил около 280 млн рублей на подготовку ТЭЦ ЕВРАЗ Нижнетагильского металлургического и ЕВРАЗ Качканарского горно-обогатительного комбинатов к отопительному сезону 2020-2021 гг. Теплоэлектроцентрали обеспечивают теплом не только площадки предприятий, но и жилые и социальные объекты Нижнего Тагила и Качканара.

На ЕВРАЗ НТМК заменили 500 метров магистральных трубопроводов, отремонтировали насосное оборудование, бойлерные установки ТЭЦ. В рамках технического перевооружения ПВС-2 установили два новых бойлера. Для бесперебойной подачи горячей воды в городские теплосети заменили более километра паропровода.

На Качканарской ТЭЦ для бесперебойной подачи воды и тепла заменили насосы, обновили арматуру, изоляцию котлов, реконструировали газопровод, модернизировали трубопровод, сейчас завершается капитальный ремонт турбогенератора №2.

«Мы начинаем подготовку ТЭЦ к отопительному сезону ранней весной, все лето обновляем и ремонтируем оборудование, - отметил Директор Дивизиона «Урал» по энергетике Денис Корякин, - Комплекс этих мер позволяет агрегатам надёжно работать в течение всего отопительного периода».