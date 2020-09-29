Свердловские власти не будут вмешиваться в скандал вокруг отца Сергия

Клирика, захватившего Среднеуральских женский монастырь, отлучили от церкви несколько недель назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Свердловской области не будет вмешиваться в ситуацию вокруг скандального отца Серия (Николая Романова). Об этом он рассказал во время пресс-конференции с журналистами вице-губернатор Сергей Бидонько.

- Мы за ситуацией внимательно следим. В основном, это внутрицерковная тема, которая нас очень беспокоит, - заявил чиновник. – Мы по мере своих возможностей стараемся смягчить ситуацию, но пока не очень получается.

Территория Среднеуральского женского монастыря со всеми его постройками, как отметил Сергей Бидонько, принадлежит Екатеринбургской епархии. И, по его словам, при решении конфликта исходить надо именно из этого.

Напомним, скандального отца Сергия этим летом лишили сана схиигумена из-за его провокационных роликах. Спустя несколько недель Епархиальный суд отлучил от церкви сандального клирика. Решение было принято заочно, без участия Романова, поскольку он ни на одно из трех заседаний не явился.

Примерно в то же время Екатеринбургская епархия создала инвентаризационную комиссию, чтобы пересчитать все имущество на территории монастыря. Но на порог обители их не пустили. После этого представители епархии написали заявление в Следственный комитет.