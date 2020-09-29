Свердловский референтный центр Россельхознадзора обнаружил вредителя леса в пиломатериале

Фото: предоставлено пресс-службой Управления Россельхознадзора по Свердловской области

Агроном отдела карантина растений Свердловского референтного центра Россельхознадзора исследовал партию хвойного обрезного пиломатериала объемом 118 кубометров и выявил следы жизнедеятельности стволовых вредителей леса.

От исследуемой партии был отобран образец спила древесины, в котором фитосанитарный врач обнаружил живую личинку насекомого. Энтомологическая экспертиза показала, что найденная личинка – это карантинный вредитель леса большой черный еловый усач Monochamus urussovi. Свидетельство карантинной экспертизы передано в Управление Россельхознадзора по Свердловской области для принятия мер административного воздействия. В таких случаях надзорный орган требует от собственника обеззараживать пиломатериалы, чтобы избежать дальнейшего заражения древесины.

О вредителе: повреждает преимущественно хвойные деревья, а также березу, клен, вяз, липу и осину. Черный еловый усач способен уничтожить огромное количество деревьев за один сезон, а что говорить о лесо- и пиломатериалах! Если обнаружено заселение елей и сосен этим вредителем, деревья подлежат немедленной вырубке и уничтожению.