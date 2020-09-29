В свердловских больницах увеличили число коек для пациентов с COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больницах Свердловской области вновь увеличивают число коек для пациентов с коронавирусом. При этом, по словам заместителя губернатора Павла Крекова, ситуация стабильная. Тем не менее, регионе развернули еще 400 коек для ковидных пациентов. Всего на лечение выделили 3600 мест.

- Это небольшой и логичный прирост коек, учитывая рост заболевших примерно на 15%. Ранее у нас были задействованы около семи тысяч коек, потом их количество уменьшилось вдвое, - объяснил Павел Креков.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 29005 заболевших. Из них 21725 полностью поправились, еще 597 погибли.