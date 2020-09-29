Свердловских школьников не будут отправлять на дополнительные каникулы из-за COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области школьников не будут отправлять на дополнительные каникулы из-за увеличения числа заболевших коронавирусом. Об этом во время брифинга с журналистами заявил заместитель губернатора Павел Креков.

- У нас объективно нет оснований, чтобы объявлять карантин. Мы будем наблюдать за конкретной ситуацией. Если она будет стабильной, мы будем продолжать учебу, - объяснил замгубернатора. – Если она будет другой, тогда будем рассматривать другие меры. Сейчас мы их не смотрим.

По словам Павла Крекова, в Свердловской области ситуация сейчас спокойная. «Осень – это возвращение из отпусков, из-за границы, из других не очень благополучных регионов. Это дало результаты. Дала результаты расслабленность, которая появилась у части населения в плане ношения масок, соблюдения дистанции», - объяснил чиновник.

Напомним, в Свердловской области вот уже несколько дней идет стабильный рост заболевших. Сегодня за сутки зарегистрировали 142 новых случая.