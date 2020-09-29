Матери убитых девушек прокомментировали приговор уктусскому стрелку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 29 сентября, в Екатеринбурге состоялось последнее заседание по делу уктусского стрелка Алексея Александрова. Два года назад на горе Уктус он застрелил двух девушек. Через год его поймали. Обвинение добивалось строжайшей меры наказания для него - пожизненное заключение. В итоге, суд согласился.

Матери Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой остались довольны приговором убийце дочерей.

- На одну тварь на земле стало меньше,- сказали женщины, выходя из зала суда.