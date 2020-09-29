На Среднем Урале от коронавируса погибли еще пять человек

Всего в регионе 597 смертей от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки официально зафиксировано пять смертей от COVID-19. Всего в регионе с начал пандемии умерло 597 человек. К тому же, в сегодняшнюю сводку попали 142 новых случаев коронавируса. Больше всего – из Екатеринбурга (+87).

Общее количество зафиксированных в регионе зараженных – 29005.

- Состояние 105 госпитализированных оценивается как тяжелое, 92 из них находятся в реанимации, в том числе 49 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 436. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Но есть и хорошие новости: с начала пандемии уральские медики вылечили 21725 человек. Только за сутки из больниц выписали 69 пациентов.