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В Нижнем Тагиле целый район остался без света

Причиной стала авария на подстанции
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Энергетики сейчас занимаются ремонтом оборудования для возобновления подачи электроэнергии

Энергетики сейчас занимаются ремонтом оборудования для возобновления подачи электроэнергии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник утром жители многоэтажек и частного сектора района Гальянка в Нижнем Тагиле остались без электроэнергии из-за аварии на подстанции в Горбуново на ГГМ.

Жители жаловались на то, что не могли дозвониться в ЕДДС Нижнего Тагила, чтобы узнать, когда подача электроэнергии будет восстановлена. Информацию им позже предоставили в Управляющей компании, где заявили, что действительно произошла авария.

- Линии хоть и предоставляются нашей организацией, но сама подстанция принадлежит «МРСК Урала». Уже началась поэтапная подача электроэнергии, - приводит заявление пресс-службы Обломмунэнерго издание TagilCity.ru.

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