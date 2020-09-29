В Нижнем Тагиле целый район остался без света

Энергетики сейчас занимаются ремонтом оборудования для возобновления подачи электроэнергии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник утром жители многоэтажек и частного сектора района Гальянка в Нижнем Тагиле остались без электроэнергии из-за аварии на подстанции в Горбуново на ГГМ.

Жители жаловались на то, что не могли дозвониться в ЕДДС Нижнего Тагила, чтобы узнать, когда подача электроэнергии будет восстановлена. Информацию им позже предоставили в Управляющей компании, где заявили, что действительно произошла авария.

- Линии хоть и предоставляются нашей организацией, но сама подстанция принадлежит «МРСК Урала». Уже началась поэтапная подача электроэнергии, - приводит заявление пресс-службы Обломмунэнерго издание TagilCity.ru.