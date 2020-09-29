Жителей Екатеринбурга попросили поставить прививку от гриппа от 1 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области проходит масштабная прививочная кампания. В первую очередь, вакцинируют педагогов, детей и медицинских работников. Как отметила замглавы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева, одна из главных задач – привить как можно больше людей.

- Мы постоянно проводим разъяснительную работу среди родителей, доносим до них информацию о том, что, если вдруг в Екатеринбурге объявят карантин по гриппу, то непривитого ребенка не допустят к занятиям в школе, - отметила она.

Екатерина Сибирцева также попросила всех жителей Екатеринбурга поставить прививку от гриппа как можно быстрее. В идеале – до 1 октября, потому что в ближайшие 7-10 дней надо завершить прививочную кампанию.