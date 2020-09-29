«Грузовые шаттлы» доставляют грузы клиентов Свердловской магистрали быстрее и точно в срок

Фото: предоставлено СвЖД

«Грузовые шаттлы» на постоянной основе начали перевозить грузы со Свердловской магистрали на станции Восточно-Сибирской железной дороги. Уже перевезено порядка 50 вагонов.

Так, ускоренная доставка осуществляется из Екатеринбурга (ст. Керамик, СвЖД) до Иркутска (ст. Кая, ВСЖД). Сервис позволил существенно повысить скорость и обеспечить доставку продукции грузоотправителя (крупный международный производитель напитков) по принципу «точно в срок», включая первую и последнюю мили.

Также «грузовой шаттл» в сентябре текущего года в тестовом режиме доставил 18 полувагонов с химической продукцией (нитрат кальция) со ст. Чепецкая Горьковской железной дороги (ГЖД) на ст. Пыть-Ях (СвЖД). Предлагаемая грузоотправителям схема перевозки предусматривает доставку вагонов с различных станций ГЖД в пункт формирования поезда – ст. Лянгасово. До ст. Войновка Свердловской железной дороги поезд следует по специальному расписанию. На ст. Войновка поезд расформировывается, после чего группы вагонов доставляются до станций назначения внутри региона.

Напомним, логистическая услуга – перевозка небольших партий грузов в так называемых «грузовых шаттлах» – разработана на базе сервиса «Грузовой экспресс» и рассчитана, прежде всего, на предприятия малого и среднего бизнеса. Технология предусматривает консолидацию небольших отправок с разных станций («шаттлами») в отдельный поезд («грузовой экспресс»), его ускоренное продвижение по специальному расписанию до крупного транспортного узла и дальнейшее «распыление» (также «шаттлами») по конечным пунктам назначения. Оператор «грузовых шаттлов» – АО «РЖД Логистика» (дочернее общество ОАО «РЖД»). В 2020 году в рамках услуги «грузовой шаттл» «РЖД Логистика» уже перевезла более 400 вагонов.