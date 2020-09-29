Ударился головой о стекло: уктусский стрелок сорвал суд

Уктусский стрелок сорвал суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 29 сентября, в Екатеринбурге проходит последний суд над уктусским стрелком Алексеем Александровым, который два года назад хладнокровно застрелил на горе Уктус двух девушек – Ксению Солтанову и ее лучшую подругу Наталью Кузнецову.

Год назад Алексея Александрова поймали. Убийство девушек он тщательно спланировал, объяснив это тем, что в детстве, в школе, над ним издевались. Причем психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Матери убитых девушек запрашивают у суда строжайшую меру наказания – пожизненное лишение свободы.

Сегодня в Свердловском областном суде должны вынести окончательный приговор Александрову. Однако ему удалось сорвать заседание. Как передает корреспондент «КП-Екатеринбург» из зала суда, стрелок начал вести себя неадекватно: сначала два раза сел на скамейку, ударился головой о стекло, а затем завалился на пол. В связи с чем судья объявил перерыв.