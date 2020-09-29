На Урале осудили пьяного водителя, из-за которого погиб пассажир Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ивделе, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в убийстве человека. В октябре прошлого года, сев за руль в нетрезвом состоянии, он на скорости 65 км/час протаранил стоявший впереди «КамАЗ».

- Подсудимый совместно со своими знакомыми, находящимися на пассажирских сидениях, распивал спиртные напитки. При этом пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

При этом у грузовика были включены аварийные сигналы. В итоге, один из пассажиров от тяжелых травм погиб на месте аварии.

Ивдельский суд назначил мужчине пять лет колонии-поселении и лишил прав на 2 года и 6 месяцев.