В Екатеринбурге IT-специалист «подарил» мошенникам два миллиона Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 сентября в полицию Екатеринбурга обратился 23-летний IT-специалист, который рассказал, что мошенники украли у него больше двух миллионов рублей с банковской карты. За день до этого ему позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков. Звонивший поинтересовался, не оформлял ли молодой человек какой-либо кредит. Услышав «нет», он сказал, что кто-то пытается оформить кредит на его имя.

- Злоумышленник также добавил, что его дело якобы передано в службу безопасности банка, и сейчас потерпевшему поступит звонок от ведущего финансового менеджера, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

После этого парню с номера «499» позвонил другой «сотрудник банка» и спросил, мог ли кто-то выдать его личные данные. А потом сказал, что ему нужно перевести с кредитного счета на зарплатную карту все имеющиеся деньги. Молодой человек так и сделал. Сумма ущерба составила 2,2 миллиона рублей.

После того, как операция была завершена, мошенник пообещал связаться с парнем в ближайшее время. Однако этого не произошло, и айтишник понял, что попался в ловушку аферистов.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и сейчас устанавливают всех причастных к преступлению.