В Кольцово сняли с рейса горе-отца, задолжавшего два миллиона своим детям

Мужчину на пять суток заключили под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Кольцово судебные приставы поймали жителя Карпинска, который задолжал по алиментам своему ребенку 1,7 миллионов рублей. Из-за того, что он отказывался платить, его объявили в федеральный розыск.

- Отец уклонялся от исполнения решения суда, материальной помощи сыну не оказывал, в воспитании ребенка участия не принимал, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Неоднократно был привлечен к административной ответственности. От отбывания наказания также уклонялся.

Тогда пристав составил рапорт о привлечении мужчины к уголовной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей». Согласно ей, мужчине грозили исправительные работы до года или лишение свободы до года. Но и тут мужчина решил «слинять», уехав из города.

Оказалось, что горе-отец купил билет до Новосибирска. Его поймали прямо в аэропорту и заключили на пять суток под стражу.