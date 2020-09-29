Свердловское Заксобрание зарегистрировало инициативу по возврату прямых выборов мэра

Фото: "Народная инициатива"

Инициатива по возврату прямых выборов мэра в Екатеринбурге была официально зарегистрирована Заксобранием Свердловской области. Об этом сообщают активисты «Народной инициативы». Они отмечают, что это первый случай в истории России, когда было собрано достаточное количество подписей.

Напомним, для того, чтобы Заксобрание рассмотрело предложение активистом, им необходимо было собрать 10 тысяч подписей. За месяц им удалось собрать 15 тысяч, 13 из них были переданы на проверку. И только 1,3 тысяч были признаны недействительными.

Поначалу у активистов были проблемы с органами правопорядка: кубы для голосования демонтировали, а председателя «Народной инициативы» депутата Гордумы Андрея Пирожкова даже оштрафовали.