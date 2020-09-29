В Нижнем Тагиле Cadillac протаранил пассажирский автобус

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Минувшим вечером, 28 сентября, в Нижнем Тагиле произошло серьезное ДТП с участием легковушки и пассажирского автобуса. 47-летний водитель автомобиля Cadillac, двигаясь по Восточному шоссе, протаранил стоящий впереди автобус «ПАЗ». После этого машину отбросило на стоящий радом автомобиль Kia, за рулем которого сидела 24-летняя девушка. А она, по инерции, задела стоящую впереди легковушку «ВАЗ-21099».

К счастью, в массовой аварии пострадали только машины. Все люди остались целы и невредимы – включая 15 пассажиров автобуса №055.

- Инспекторами дорожно-патрульной службы проведено освидетельствование на состояние опьянения водителей автомобилей «ПАЗ», Kia, «ВАЗ». Водители трезвы, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. – Водитель Cadillac отказался от прохождения освидетельствования.

В полиции Нижнего Тагила отмечают, что на дорогах города произошло четыре ДТП по вине водителей, которые отказались проходить освидетельствование. В них пять человек получили травы разной степени тяжести.